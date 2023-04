Diocesi: Novara, nel pomeriggio a Borgomanero il vescovo Brambilla incontra i giovani

Si ripete anche quest’anno, alla vigilia della Domenica delle Palme, il tradizionale incontro dei giovani con il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla. L’appuntamento si svolgerà dal pomeriggio di oggi, sabato 1° aprile, a Borgomanero. Si tratta della quarta tappa incontro del cammino spirituale “Con la fretta buona. Giovani in preghiera verso Lisbona”, il percorso proposto ai giovani per prepararsi alla prossima Giornata mondiale della gioventù.

L’appuntamento prenderà il via alle 16 con l’accoglienza in piazza Martiri; seguirà “Il Borgo della gioia”, con attività e proposte sulla Gmg nel centro storico cittadino. Alle 18, poi, mons. Brambilla presiederà l’incontro di preghiera e riflessione presso Villa Marazza. In serata, dalle 20.15, la veglia di preghiera presso Largo Melvin Jones con l’animazione musicale dei Reale.