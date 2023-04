Diocesi: Albenga-Imperia, riaperto il Museo diocesano. Mons. Borghetti, “operazione pastorale per valorizzare i beni culturali”

È stato riaperto ieri, venerdì 31 marzo, il Museo diocesano di Albenga dopo il lungo periodo durante il quale le sale hanno ospitato la mostra “Onde barocche”. Si tratta di un allestimento rinnovato, spiegano dalla diocesi, con un nuovo impianto luci che valorizza le opere della collezione permanente tornate oggi alle collocazioni originarie nel percorso che accompagna il visitatore dalla scultura paleocristiana ai polittici medievali, dai preziosi argenti liturgici ai paramenti pontificali di rara bellezza, dagli affreschi quattrocenteschi alle vorticose panneggiature barocche.

“Il Museo riapre le sue porte – ha affermato il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti – do un benvenuto carico di soddisfazione e gratitudine ai visitatori e ospiti ricordando che questa riapertura fa parte di un’operazione pastorale legata alla valorizzazione dei nostri beni culturali. Proprio alle porte della Settimana Santa riproponiamo alla comunità un gioiello come il Cenacolo che sarà godibile per diversi mesi”.