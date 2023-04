Settimana Santa: Ravenna-Cervia, il calendario delle celebrazioni

Una Via Crucis cittadina, con partenza alle 20.30 dalla chiesa di Santa Maria Maggiore e conclusione a Sant’Apollinare Nuovo. È una delle iniziative presiedute dal vescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, per la Settimana Santa. Le meditazioni della Via Crucis del 7 aprile – informa la diocesi – saranno ispirate al libro di don Tonino Bello “Maria, donna dei nostri giorni”, con uno sguardo alla Passione con gli occhi di Maria e delle donne. Il percorso prevede tappe in via Galla Placidia, via San Vitale, via Salara, via Ponte Marino, via Ferruzzi, piazza del Popolo, piazza Garibaldi, via Mariani e via di Roma. Sabato Santo, 8 aprile, alle 8 è in programma l’Ufficio delle letture con le lodi. Alle 21 la Veglia pasquale presieduta dall’arcivescovo, che il giorno seguente, domenica di Pasqua, presiederà la messa alle 10 nella casa circondariale di via Port’Aurea e alle 18 nella concattedrale di Cervia. Le messe in duomo a Ravenna saranno, come ogni domenica, alle 9, alle 11 e alle 18.30. Da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile, in duomo (Cappella di San Giuseppe) dalle 9 alle 12 sarà esposto il Santissimo per l’Adorazione eucaristica. I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni, ogni mattina dalle 9.30 alle 12 e sabato anche dalle 16.30 alle 19. La Settimana Santa del vescovo Ghizzoni comincerà domani, Domenica delle Palme, con la processione e la messa presieduta in cattedrale alle 11. Mercoledì 5 aprile, alle 18.30 è in programma in cattedrale la Messa Crismale presieduta dall’arcivescovo e concelebrata da tutti i presbiteri. Giovedì Santo, 6 aprile, alle 18, l’arcivescovo Lorenzo presiede la Messa in Coena Domini nella chiesa di San Francesco, che fa parte dell’unità pastorale del duomo.