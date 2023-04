Settimana Santa: Ragusa, le celebrazioni presiedute da mons. La Placa in cattedrale

Con la Domenica delle Palme hanno inizio i riti della Settimana Santa. A Ragusa, domani, alle 10.15, in piazza Matteotti, per la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, saranno benedetti le palme e i ramoscelli d’ulivo. Subito dopo una processione raggiungerà la cattedrale di San Giovanni Battista dove il vescovo Giuseppe La Placa, presiederà il solenne pontificale.

Il Triduo pasquale prenderà il via Giovedì Santo, 6 aprile, alle 10 cona la Messa del Crisma durante la quale verranno rinnovate le promesse sacerdotali e benedetti gli Oli Santi. Alle 19 la Messa in Coena Domini con il rito della Lavanda dei piedi cui seguirà la Reposizione del Santissimo Sacramento nel tabernacolo per l’adorazione dei fedeli. Venerdì Santo, 7 aprile, alle 17 la celebrazione della Passione di Cristo. Alle 20 si muoverà la tradizionale Processione dei Misteri, guidata dal vescovo. Sabato Santo, 8 aprile, alle 9 si terrà il solenne ufficio delle letture pontificali. Alle 23 la veglia pasquale. Domenica 9 aprile, Pasqua di Risurrezione, alle 10.30 il solenne pontificale.