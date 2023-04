Musica: Roma, fino al 28 maggio il Festival di Pasqua con artisti russi e ucraini insieme per la pace

(foto Festival di Pasqua)

Prende il via oggi, a Roma, il XXVI Festival di Pasqua, la manifestazione di musica sacra in programma in diverse chiese e basiliche della Capitale fino al 28 maggio, con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Questa edizione sarà dedicata alla pace e la solidarietà, attraverso una serie di iniziative che avranno il suo momento centrale nel concerto della domenica di Pasqua, in programma alle 20.30 nella basilica di Sant’Andrea della Valle, che vedrà la partecipazione di un’orchestra formata da musicisti russi ed ucraini, riuniti sotto la direzione di Stefano Sovrani, con la partecipazione del soprano olandese di origini americane Lisa Houben. L’avvio del calendario è fissato per oggi, sabato 1° aprile, alle 18.30 al Pantheon, con il concerto inaugurale del Coro della cappella musicale del Pantheon e l’Ensemble di ottoni del festival di Pasqua sotto la direzione di Michele Loda. In serata, alle 20.30 nella basilica dei Santi dodici apostoli, il concerto dell’organista Silvano Frontalini. Seguirà poi il 2 aprile, Domenica delle Palme, il concerto dell’Ensemble del Festival di Pasqua, alle 18.30 nella chiesa di San Silvestro al Quirinale. Mercoledì 5 aprile, alle 18.30, nella basilica di San Crisogono a Trastevere, il “Concerto per la pace” con la Schola cantorum e l’orchestra del Festival di Pasqua, insieme al coro della Cappella Giulia della basilica di San Pietro. L’ultimo appuntamento è fissato per il 28 maggio nella basilica di Sant’Andrea della Valle, con il “Concerto di Pentecoste”, con la Schola cantorum del Festival di Pasqua, il coro della Cappella Giulia e l’orchestra del Festival di Pasqua, diretti da Colin Attard. Sono intervenuti alla presentazione del festival musicale Enrico Castiglione, fondatore e presidente del Festival di Pasqua, Federico Mollicone, mons. Francesco Pesce e Vincenzo Bocciarelli.