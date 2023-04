Papa Francesco: Bruni, “è stato dimesso dal Gemelli”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

Papa Francesco ha lasciato l’ospedale per far ritorno in Vaticano. “La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. Gemelli”, ha comunicato infatti ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, precisando che “pima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il direttore generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, mons. Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni”.