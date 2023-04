Settimana Santa: Como, le celebrazioni presiedute dal card. Cantoni

La diocesi di Como ha diffuso il programma delle celebrazioni della Settimana Santa presiedute dal card. Oscar Cantoni. Domani, per la Domenica delle Palme, il ritrovo è fissato per le 10 presso la chiesa di S. Fedele per la benedizione degli Ulivi a cui farà seguito la processione verso la cattedrale per la celebrazione eucaristica. Alle 15, poi, l’esposizione del SS.mo Crocifisso nella basilica dell’Annunciata. Lunedì 3 aprile, alle 21, si terrà alle 21 la Via Crucis cittadina dei giovani, con partenza dal Monumento ai caduti e arrivo alla basilica del SS. Crocifisso. Il Triduo pasquale prenderà il via Giovedì Santo, 6 aprile, alle 10 con la Messa del Crisma in cattedrale nel corso della quale verranno rinnovate le promesse sacerdotali e il card. Cantoni benedirà degli Oli Santi. Alle 18 il vescovo presiederà l Messa “Nella Cena del Signore”. Venerdì Santo, 7 aprile, alle 15 si terrà la processione per le vie della città con il SS.mo Crocifisso mentre alle 18 il card. Cantoni presiederà la celebrazione della Passione del Signore. Sabato 8 aprile la Veglia pasquale è in programma alle 21 in cattedrale. Infine, domenica 9 aprile, Pasqua di Risurrezione, il vescovo presiederà alle 10 il pontificale con la benedizione papale.