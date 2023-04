Settimana Santa: Venezia, le celebrazioni con mons. Moraglia. La messa di Pasqua a San Marco anche in diretta tv e sulla pagina Facebook di Gente Veneta

Domani, domenica 2 aprile, il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, presiederà la tradizionale processione delle Palme che inizierà, come avvenuto negli ultimi anni, dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Formosa alle 9.15. Di seguito, alle 10 circa, presiederà la messa solenne nella Passione del Signore presso la basilica cattedrale di San Marco Evangelista. La messa di domenica 9 aprile, solennità della Pasqua di Risurrezione del Signore, alle 10 in basilica di San Marco, sarà trasmessa in diretta televisiva e sulla pagina Facebook di Gente Veneta.

Intanto questa mattina mons. Moraglia ha guidato il pellegrinaggio mariano nel primo sabato del mese per chiedere il dono di nuove vocazioni. Partenza alle 7.30 dall’antica chiesa di Cavallino da dove ha avuto inizio il rosario pregato processionalmente fino alla nuova chiesa parrocchiale; qui la messa presieduta dal patriarca.