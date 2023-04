Papa Francesco: Bruni, “presiede tutti i riti della Settimana Santa, confermato quanto già previsto”

Sarà il Papa, appena dimesso dal Gemelli dopo una degenza di tre giorni per una bronchite, a presiedere tutti i riti e le celebrazioni della Settimana Santa, come già previsto nel calendario delle attività, che “non è stato mai modificato”. Lo ha confermato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, a proposito dell’attività del Santo Padre, che riprende regolarmente. A cominciare da domani, dunque, per la celebrazione della Domenica delle Palme in piazza San Pietro, il Papa “presiede e celebra tutti i riti, con un celebrante che lo assiste all’altare”, ha precisato il portavoce vaticano.