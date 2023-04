Papa Francesco: rientrato in Vaticano, domani in piazza per la Messa delle Palme

Papa Francesco è rientrato in Vaticano, passando per l’Arco del Perugino, dove si è fermato per ringraziare gli agenti di sicurezza che lo hanno accompagnato durante il tragitto, compresa la sosta in preghiera a Santa Maria Maggiore. Dopo la degenza ospedaliera di tre giorni al Policlinico Gemelli per una bronchite, Bergoglio rientra dunque nel suo appartamento a Santa Marta ed è pronto a dare inizio ai riti della Settimana Santa, con la presenza di domani in piazza San Pietro per presiedere la Messa delle Palme.