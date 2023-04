Settimana Santa: Bergamo, le celebrazioni presiedute da mons. Beschi in cattedrale

La diocesi di Bergamo si appresta a celebrare la Settimana Santa. Il vescovo Francesco Beschi presiederà tutte le celebrazioni in cattedrale. Domani, Domenica delle Palme, alle 10 nella chiesa del Carmine è in programma la benedizione delle Palme a cui seguirà la processione verso la cattedrale dove il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica. Il Triduo pasquale si aprirà Giovedì Santo, 6 aprile, alle 9.30 con la Messa del Crisma nel corso della quale verranno rinnovate le promesse sacerdotali e mons. Beschi benedirà gli Oli Santi; la celebrazione sarà trasmessa in diretta anche su Bergamo Tv. Alle 21, poi, la Messa nella Cena del Signore. Venerdì Santo, 7 aprile, alle 8.45 il vescovo presiederà la Liturgia delle Ore mentre alle 18 si terrà la celebrazione della Passione del Signore. Anche Sabato Santo, 8 aprile, alle 8.45 il vescovo presiederà la Liturgia delle Ore; in serata, alle 21, la Veglia pasquale. Nella Domenica di Pasqua, 9 aprile, mons. Beschi presiederà la solenne celebrazione eucaristica alle 10.30 mentre alle 17 guiderà i Vespri.