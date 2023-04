Salute: Transparency International e Re-Act, il 6 aprile a Roma la Giornata nazionale per l’integrità in sanità

Giovedì 6 aprile a Roma, dalle 10 alle 12.30, presso il Salone del Commendatore della Asl Roma 1 (Borgo Santo Spirito 3), si svolgerà la Giornata nazionale per l’integrità in sanità promossa da Transparency International Italia e Re-Act nell’ambito del Forum per l’integrità in sanità.

Il tema dell’evento sarà “La sanità pubblica in Italia. Un contributo alla creazione del valore pubblico” e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Giuseppe Busia dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, Luigi Fruscio dell’Asl Bari, Marco Barbieri dell’Asl di Biella, Luca Nervi della Regione Liguria, Fabrizio Sbicca dell’Autorità nazionale anticorruzione e Davide Del Monte della campagna “Dati Bene comune”.