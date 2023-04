Pasqua: piazza San Pietro trasformata in un giardino fiorito, 35mila fiori e piante sul sagrato

Per la Pasqua ormai imminente, piazza San Pietro sarà trasformata in un giardino fiorito. Oltre 35.000 fiori e piante provenienti dall’Olanda tappezzeranno il sagrato della basilica baticana. Le decorazioni floreali verranno realizzate dalle maestranze del Servizio Giardini e ambiente della Direzione delle Infrastrutture e servizi del Governatorato, con la collaborazione della Floral Designer Daniela Canu. Allo speciale allestimento floreale – informa il Governatorato – contribuiranno anche dei fioristi olandesi e dei professori di floristica di biotecnologie di Naklo in Slovenia. Insieme lavoreranno l’intera giornata del Venerdì Santo per predisporre e terminare gli addobbi entro il giorno successivo. Non solo in occasione della Solennità di Pasqua, ma per tutta la Settimana Santa, piazza San Pietro sarà ornata da composizioni e decorazioni floreali. Ad occuparsene saranno le maestranze interne del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, in collaborazione con quanti hanno offerto piante e fiori. In particolare domani, per la Domenica delle Palme, verranno distribuiti ramoscelli di ulivo forniti dall’Associazione nazionale Città dell’olio e dai sindaci Città dell’olio Regione Umbria. La fornitura di “palme fenix” verrà curata dall’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Saranno presenti anche i palmureli provenienti dalla città di Sanremo. L’azienda florovivaistica all’ingrosso Flora Olanda di Roma presterà le grandi piante di ulivo da posizionare in prossimità delle statue dei Santi Pietro e Paolo, ai piedi del sagrato e dell’obelisco.