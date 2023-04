Diocesi: Padova, domani per i ragazzi dell’Acr ”Festa delle Palme” con il vescovo Cipolla

Appuntamento in piazza delle Erbe a Padova – domenica 2 aprile, Domenica delle Palme – per la tradizionale “Festa delle Palme” dell’Acr diocesana che quest’anno ha come titolo “Talenti in campo”. Migliaia di ragazzi e ragazze dell’Acr e dell’Iniziazione cristiana accompagnati dai loro genitori si ritroveranno insieme a partire dalle 15 per momenti di animazione e gioco e poi incontrare il vescovo Claudio Cipolla e con lui percorrere in processione animata le piazze del centro storico. La conclusione nuovamente in piazza delle Erbe alle 17.

Il tema della “Festa delle Palme” di quest’anno – viene spiegato in una nota – è il gioco di squadra: ognuno dei partecipanti avrà la possibilità di scoprire che la propria comunità è il luogo dove scendere in campo e mettere in gioco i propri talenti. In particolare, si andranno a esplorare anche divertendosi, i cinque gruppi ministeriali su cui si fondano le nostre comunità – catechesi, liturgia, gestione economica, comunicazione, carità – elementi a cui ognuno aderisce secondo le proprie inclinazioni e la propria spiritualità”.

In caso di pioggia la festa si svolgerà unicamente in cattedrale.