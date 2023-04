Settimana Santa: Terni-Narni-Amelia, il programma delle celebrazioni presiedute da mons. Soddu

(foto diocesi Terni-Narni-Amelia)

“La Pasqua è la misericordia di Gesù che restituisce la vita ad ogni uomo per essere germi viventi di quella luce nuova, che da noi si riverbera in tutto il mondo a cominciare dalle persone che abbiamo vicino. Il sepolcro del Signore sia il luogo da cui il nostro pensiero ed impegno nei confronti dei fratelli e sorelle sofferenti non si fermi mai e diventi anche per noi il luogo di incontro per un mondo rinnovato, di pace per tutte le vittime di ogni violenza umana. Pace per noi, pace per il mondo intero”. Sono queste le parole di mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia, nel suo messaggio per la Settimana Santa che inizierà la Domenica delle Palme, 2 aprile, con il rito della benedizione dei rami d’ulivo e la processione in programma alle 10 dal sagrato della chiesa di Santa Croce fino in cattedrale dove, alle 10.30, celebrerà la messa. Alle 17.30 in piazza della Pace a Terni, l’incontro di preghiera interreligioso per la pace al quale, oltre a mons. Soddu, prenderanno parte i rappresentanti della Chiesa cattolica, delle altre Chiese cristiane, delle Comunità islamiche e di altre fedi presenti a Terni, le autorità cittadine, insieme ai rappresentanti di associazioni e gruppi di varie nazionalità, impegnate nei diversi ambiti di volontariato, di integrazione sociale e interculturale. Mercoledì 5 aprile, alle 17 nella cattedrale di Terni, la Messa Crismale con la partecipazione dei ragazzi che in questo anno riceveranno il sacramento della Cresima. Durante il Triduo pasquale, giovedì, venerdì e sabato, alle 8.30 in cattedrale la celebrazione comunitaria delle letture e delle Lodi. Giovedì 6 aprile, alle 15, il vescovo presiederà la celebrazione in “Coena Domini” nella Casa circondariale di Terni, dove sarà ripetuto il gesto della lavanda dei piedi ai detenuti e operatori in carcere. Alle 18 in cattedrale, il vicario generale mons. Salvatore Ferdinandi presiederà la celebrazione della messa in “Coena Domini”, mente alle 21 si terrà l’adorazione del Santissimo sacramento. Venerdì 7 aprile, alle 18 in cattedrale, mons. Soddu presiederà la celebrazione della Passione del Signore e l’atto di adorazione della Croce, ed alle 21 la processione del Cristo morto lungo le vie del centro cittadino, dalla chiesa di san Francesco alla cattedrale. Sabato 8 aprile, alle 22.30 in cattedrale, il vescovo presiederà la celebrazione della Veglia pasquale, mentre domenica 9 aprile, Pasqua di Resurrezione, la messa delle 11 nella concattedrale di Narni ed alle 18 nella concattedrale di Amelia.