Diocesi: Caritas Jesi, per “Io sono ir-regolare” una mostra e un incontro sui corridoi umanitari

Per “Io sono ir-regolare”, iniziativa sul tema dell’accoglienza e dell’immigrazione promossa dalla Fondazione Caritas Jesina “P. Oscar” sono due le iniziative in programma.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 1° aprile, alle 18 nella chiesa di San Nicolò di Jesi, Manuela De Marco di Caritas Italiana parlerà dei corridoi umanitari come via legale e sicura per arrivare in Europa. A seguire verrà presentata l’esperienza di accoglienza tramite i corridoi umanitari già realizzata sul territorio jesino e si potranno ricevere informazioni sulle possibilità di accoglienza future.

Da ieri, 31 marzo, e fino a mercoledì 5 aprile nella chiesa di San Nicolò sarà possibile visitare la mostra “Human Lines – Anatomia di un’accoglienza”, esposizione itinerante e interattiva composta da 36 pannelli.