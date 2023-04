Giovanni Paolo II: Polonia, domani in molte città le “marce papali”

Domenica 2 aprile molte città polacche saranno attraversate da fedeli partecipanti alle “marce papali” nell’anniversario della morte di Giovanni Paolo II. In questi ultimi mesi il Papa polacco è stato oggetto delle critiche da parte di vari media riguardo al suo impegno contro gli abusi commessi da alcuni uomini di Chiesa. “Con tutte le nostre forze vogliamo dimostrare che il Papa polacco è una figura di grande importanza per molti di noi, che gli siamo grati per tutto ciò che aveva fatto per la Chiesa a Cracovia e quella universale, per la Polonia e per il mondo, e anche per ciascuno di noi”, si legge sul sito web dell’arcidiocesi di Cracovia, guidata da Karol Wojtyła prima che salisse al Soglio Pontificio. I partecipanti alla manifestazione s’incontreranno in serata davanti al palazzo arcivescovile in via Franciszkańska 3, sotto la finestra dalla quale si affacciava Giovanni Paolo II durante le sue visite in patria. A Varsavia, la Marcia nazionale per il Papa inizierà già alle 11 con la preghiera del rosario e approderà (verso le 12.30) alla cattedrale per una funzione solenne trasmessa poi in tutta la città sui megaschermi. Gli organizzatori delle marce sottolineano che la loro iniziativa non ha carattere politico e gli unici simboli ammessi saranno quelli religiosi (croci o rametti che ricordano quelli degli ulivi). Per mons. Tadeusz Wojda, arcivescovo di Danzica, gli attacchi contro Karol Wojtyla nei media sono un “tentativo illegittimo di sminuire la sua autorevolezza tramite la distruzione della sua immagine del santo”. Il presule, invitando i fedeli ad aderire alla Marcia per Giovanni Paolo II ha osservato con soddisfazione che “in difesa del pontefice, oltre ai sacerdoti e i vescovi con coraggio manifestano, sempre più numerosi, i fedeli laici”. Le manifestazioni per onorare la figura del Papa polacco si svolgeranno tra gli altri a Breslavia e a Lublino, nella città di Calisia, quella di Stettino, e a Gorzów Wielkopolski. A Tarnów, città nota per la particolare religiosità di suoi abitanti, il 2 aprile inizierà nelle chiese una Staffetta di preghiera per Giovanni Paolo II, prevista fino al 22 ottobre, data dell’inizio del pontificato di Wojtyła.