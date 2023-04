Domenica 2 aprile presso il santuario del Sacro Cuore si terrà l’Incontro per le famiglie della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Il tema trattato sarà “La coppia dono per la comunità”. Relatore sarà don Bernardino Giordano, responsabile dell’Ufficio della Pastorale familiare di Loreto.