Settimana Santa: Lucca, il calendario delle celebrazioni presiedute da mons. Giulietti

In tutta la diocesi di Lucca prendono il via le celebrazioni della Settimana Santa con la Domenica delle Palme. L’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà varie celebrazioni a Lucca, poi il giorno di Pasqua sarà in Versilia e in Garfagnana. Domani mons. Giulietti presiederà la celebrazione della Domenica delle Palme, che inizierà alle 10 in San Michele in Foro con la processione fino in cattedrale, dove sarà celebrata la messa con la comunità della parrocchia del centro storico di Lucca. Il mercoledì santo, 5 aprile, l’arcivescovo presiederà la Messa Crismale alle 17 in cattedrale, durante la quale sarà resa nota l’indizione della visita pastorale nelle comunità parrocchiali della diocesi che l’arcivescovo inizierà dopo la prossima estate e si protrarrà per i prossimi tre anni. Poi saranno consacrati gli oli sacri per i sacramenti che saranno impartiti in questo anno liturgico. Il 6 aprile mons. Giulietti presiederà la Messa nella Cena del Signore, alle 18.30 in cattedrale, con il rito della lavanda dei piedi che l’arcivescovo compirà su laici e laiche rappresentanti delle tre aree pastorali della diocesi: Versilia, Piana di Lucca e Valle del Serchio. Venerdì Santo, 7 aprile – informa la diocesi – sono previste le seguenti celebrazioni: Liturgia delle Ore alle 9 nella chiesa di San Giusto a Lucca; celebrazione nella Passione del Signore alle 18.30 in cattedrale; Via Crucis alle 20.30 dalla cattedrale alla basilica di San Frediano. Sabato santo, 8 aprile, mons. Giulietti presiederà la Celebrazione della Liturgia delle Ore alle 9 nella chiesa di San Giusto a Lucca. Poi alle 22 presiederà la Veglia pasquale nella notte santa in cattedrale. Il 9 aprile mons. Giulietti inizierà la domenica di Pasqua celebrando alle 9 nel carcere di San Giorgio a Lucca. Alle 11 sarà nella chiesa di Torre del Lago a Viareggio e alle 18 nel Duomo di Castelnuovo di Garfagnana.