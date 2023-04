Diocesi: Cuneo e Fossano, in serata a Borgo San Dalmazzo veglia di preghiera per i giovani presieduta da mons. Delbosco

Sarà la parrocchia Gesù lavoratore in Borgo San Dalmazzo ad ospitare nella serata di oggi, sabato 1° aprile, la tradizionale Veglia delle palme per tutti i giovani delle diocesi di Cuneo e Fossano. A presiederla, a partire dalle 20.30, sarà il vescovo Piero Delbosco. L’appuntamento, intitolato “Basta un solo passo”, costituisce una tappa nel cammino di preparazione alla Giornata mondiale delle gioventù che si terrà ad agosto a Lisbona.

“Il tema scelto quest’anno – viene spiegato in una nota – è quello della testimonianza; a partire da san Dalmazzo primo testimone della fede cristiana delle nostre terre abbiamo provato a domandarci che cosa vuol dire per noi oggi essere testimoni. Non vuol dire sicuramente fare grandi annunci o grandi proclami ma semplicemente imparare nel quotidiano a fare passi verso l’altro. Basta un solo passo per poter testimoniare la nostra fede, per entrare nella logica evangelica del dono”. Durante la veglia ci sarà anche l’ammissione tra i candidati agli ordini sacri di Alessandro Daniele che sta frequentando il terzo anno di teologia presso il Seminario interdiocesano di Fossano e che è originario della parrocchia di Borgo, attualmente svolge il suo servizio pastorale presso l’unità pastorale di Madonna delle Grazie-Bombonina-Tetti Pesio.

Come ogni anno la Veglia si concluderà lasciando uno spazio di silenzio per la preghiera personale e grazie alla presenza di sacerdoti sarà offerta anche la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Sono invitati a partecipare tutto i giovani e giovanissimi delle nostre comunità in modo particolare tutti coloro che parteciperanno alla Giornata Mondiale dei Giovani a Lisbona.