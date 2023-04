Settimana Santa: Perugia, il 6 aprile mons. Maffeis compie il rito della lavanda dei piedi ad un gruppo di famiglie terremotate

Durante la celebrazione eucaristica della Cena del Signore, Giovedì Santo, 6 aprile, l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, mons. Ivan Maffeis, compirà il rito della lavanda dei piedi ad un gruppo di famiglie terremotate dell’Alta Umbria, e domenica 9 aprile celebrerà, in località Pierantonio, con la popolazione colpita dal sisma del 9 marzo, la Messa di Pasqua. Lo rende noto la diocesi, insieme al comunicato con i riti della Settimana Santa in programma nella cattedrale di San Lorenzo. Domani, Domenica delle Palme, alle 10.15, davanti al palazzo arcivescovile, in piazza IV Novembre, ci sarà la preghiera con la benedizione dei ramoscelli d’ulivo da parte dell’arcivescovo e la processione d’ingresso in cattedrale, dove seguirà la Messa della Passione del Signore. Mercoledì Santo, 5 aprile, alle 17, si terrà la Messa del Crisma, presieduta da mons. Maffeis insieme al presbiterio diocesano. La Messa del Crisma ha inizio con la processione di sacerdoti, diaconi e seminaristi in piazza IV Novembre per poi fare ingresso in cattedrale. Tra i fedeli, anche una folta rappresentanza di cresimandi provenienti da diverse parrocchie. A partire dal Giovedì Santo, alle 9, si terrà la celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi mattutine, animata dal gruppo corale “Armonioso Incanto”; celebrazione che si rinnoverà, alla stessa ora, Venerdì Santo e Sabato Santo. Sempre la mattinata del 6 aprile l’arcivescovo farà visita alle comunità dei detenuti e delle detenute del Carcere di Capanne, compiendo a loro il rito della lavanda dei piedi; venerdì sarà con il personale e gli ammalati dell’Hospice e sabato con il personale e gli ospiti della Casa di riposo Fontenuovo. Il Triduo Pasquale inizia il Giovedì Santo, alle 18, in cattedrale, con la Messa nella Cena del Signore presieduta dall’arcivescovo. A seguire l’adorazione eucaristica animata dai seminaristi. Venerdì Santo, 7 aprile, sempre alle 18, si terrà la celebrazione della Passione del Signore e in serata, alle 21, la Via Crucis per le vie del centro storico, con inizio nel chiostro superiore della cattedrale per poi raggiungere la parte più antica della “cittadella universitaria”, tra le vie del Verzaro, Armonia e dell’Aquilone, transitando per le piazze Giuseppe Ermini, San Paolo e Francesco Morlacchi, e concludersi in piazza IV Novembre. Sabato Santo, 8 aprile, alle 22, l’arcivescovo presiederà la Veglia pasquale nella Notte Santa, durante la quale riceveranno l’iniziazione cristiana sei giovani catecumeni; altrettanti saranno i giovani che riceveranno il battesimo in alcune parrocchie della diocesi. Il 9 aprile, Domenica di Pasqua, alle 11 in cattedrale, la Messa della Risurrezione del Signore sarà presieduta dal vicario generale, don Simone Sorbaioli.