Diocesi: Albenga-Imperia, stasera a Pietra Ligure la Via Crucis guidata da mons. Borghetti

Ritornerà questa sera, a Pietra Ligure, il tradizionale appuntamento con la Via Crucis diocesana promossa dalla Chiesa di Albenga-Imperia. Un’occasione di preghiera e riflessione, ricorda la diocesi, “solitamente vissuta alla Guardia di Alassio, ma per motivi pastorali spostata nei centri cittadini. Nel 2019 si svolse in centro ad Alassio”. L’appuntamento è per la serata di oggi, sabato 1° aprile, alle 20.45 in piazza San Nicolò: a guidare la Via Crucis sarà il vescovo Guglielmo Borghetti. Il titolo scelto per quest’anno è “Collocazione Provvisoria”, nome di un celebre scritto di don Tonino Bello di cui quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della nascita al Cielo. Nel corso della Via Crucis verranno proposte preghiere e riflessioni di mons. Bello.