Settimana Santa: Ferrara-Comacchio, il calendario delle celebrazioni

Si svolgeranno nella basilica di San Francesco a Ferrara da oggi, 1° aprile, fino a lunedì 10 aprile, le celebrazioni di questo tempo pasquale. Oggi, alle 18 – informa la diocesi – si svolgerà la benedizione dei rami d’ulivo e la messa prefestiva delle Palme. Domani, 2 aprile, le messe della Domenica delle Palme sono in programma alle ore 8, 9, 10.30, 12, 18, 19. Il 6 aprile, Giovedì Santo, alle 10 si celebrerà la Messa del Crisma, concelebrata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego con tutti i sacerdoti, mentre alle 18 è in programma la messa nella “Cena del Signore”, inizio del Triduo pasquale che proseguirà il giorno dopo, Venerdì Santo, con la Liturgia delle Ore preseduta alle 9 dall’arcivescovo e con la celebrazione della “Passione del Signore” alle 18. Sabato Santo, 9 aprile, alle 9 la Liturgia delle Ore presieduta dall’arcivescovo, e alle 22 la Veglia pasquale nella “Notte santa”. Domenica 9 aprile, Pasqua di Resurrezione, l’arcivescovo presiederà la messa pontificale alle 18, mentre le altre messe sono in programma alle ore 8, 9, 10.30, 12 e 19. Le messe del 10 aprile, lunedì dell’Angelo, si svolgeranno invece alle ore 8, 9, 10, 11 e 18.