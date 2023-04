Settimana Santa: Udine, il programma delle celebrazioni presiedute da mons. Mazzoccato

La Settimana Santa della diocesi di Udine si apre domenica 2 aprile, Domenica delle Palme, con la messa alle 10.30 nella cattedrale, presieduta da mons. Andrea Bruno Mazzocato che, alle 16 sempre in cattedrale, presiederà anche l’adorazione eucaristica. Mercoledì 5 aprile, alle 16, il presule parteciperà ad un momento spirituale con i sacerdoti anziani e malati, celebrando messa nella Fraternità sacerdotale. Il 6 aprile, Giovedì Santo, alle 9.30 presiederà la messa del Crisma ed alle 19 la messa in Coena Domini, entrambe in cattedrale e trasmesse in diretta su Radio Spazio. Il 7 aprile, Venerdì Santo, alle 9 celebrerà in cattedrale l’Ufficio delle letture e le Lodi assieme ai canonici della cattedrale ed alle consacrate, alle 15 l’adorazione della croce ed 21 la Via Crucis devozionale cittadina con partenza dalla cattedrale. Sabato Santo, alle 9, mons. Mazzocato celebrerà in cattedrale l’Ufficio delle letture e le Lodi assieme ai canonici della cattedrale ed alle consacrate, mentre alle 21 la Veglia pasquale in cattedrale, con il conferimento dei sacramenti dell’iniziazione cristiana ad un gruppo di catecumeni adulti, trasmessa in diretta su Radio Spazio. Domenica di Pasqua, 9 aprile, alle 9 la messa assieme ai carcerati nella casa circondariale di Udine, alle 10.30 in cattedrale la messa solenne trasmessa su Radio Spazio, ed alle 17 la celebrazione dei Vespri solenni assieme alle religiose consacrate e ai parroci della città.