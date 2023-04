Diocesi: Terni, domani il secondo Incontro di preghiera interreligioso per la pace

Incontro interreligioso 2022 - foto: diocesi di Terni

Il Comitato interreligioso per la pace di Terni organizza domani, domenica 2 aprile, alle 17.30 il secondo Incontro di preghiera interreligioso per la pace in piazza della Pace a Terni. Prenderanno parte all’incontro mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia, i rappresentanti della Chiesa cattolica, delle altre Chiese cristiane di Ucraina e Romania, della comunità islamica e di altre fedi presenti a Terni, le autorità cittadine, insieme ai rappresentanti di associazioni e gruppi di varie nazionalità, impegnate nei diversi ambiti di volontariato, di integrazione sociale e interculturale. Dopo l’accoglienza dei partecipanti, in piazza sarà acceso il braciere della pace da parte di alcuni rappresentanti religiosi. A seguire ci saranno letture di testi e preghiere, secondo la tradizione spirituale di ciascuno dei rappresentanti delle diverse confessioni e religioni, con l’intermezzo di brani musicali, per dare modo di creare un clima di raccoglimento.

Un momento di silenzio in onore delle vittime di tutte le guerre precederà il messaggio di pace che il vescovo Soddu rivolgerà ai partecipanti. Nella domenica delle Palme il simbolo di pace del ramoscello d’ulivo sarà distribuito a tutti da parte dei giovani dei movimenti ecclesiali della diocesi. L’incontro di preghiera si concluderà con la lettura della preghiera al Creatore tratta dall’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco.