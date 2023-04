Domani, domenica 2 aprile, si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Numerosi gli eventi in tutta Italia e nel mondo. Per promuovere la conoscenza, la risposta dei servizi, la condivisione e la solidarietà nell’accogliere le differenze che ci rendono unici, storie e testimonianze sabato su Rai 1, dopo il Tg1 delle 8, a Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato.