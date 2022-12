Spagna: Madrid, venerdì il card. Osoro presiede sessione di chiusura della fase diocesana delle cause di beatificazione di 140 servi di Dio

L’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro, presiederà venerdì 16 dicembre la sessione di chiusura della fase diocesana delle cause di beatificazione di Timoteo Rojo Orcajo e 60 compagni sacerdoti diocesani; Rufino Blanco Sánchez e 70 compagni laici, Isidro Almazán Francos e 7 compagni laici dell’Asociación Católica de Propagandistas (Acdp). Tutti sono morti nella persecuzione religiosa degli anni Trenta a Madrid. L’atto solenne si svolgerà nella cattedrale di Santa María la Real de la Almudena, alle ore 18, e si potrà seguire anche attraverso il canale YouTube dell’arcidiocesi. La chiusura della fase diocesana presuppone, spiega Alberto Fernández, delegato episcopale per le cause dei santi, che già sia stata raccolta tutta la documentazione, “migliaia di documenti su ciascuno dei servi di Dio”, e di tutte le testimonianze, “oltre 150 testimoni”, necessarie affinché il processo continui a Roma: “Ora comincia il giudizio per vedere se realmente queste 140 persone hanno subito una morte violenta in odio alla fede”. La fase diocesana si è aperta il 12 dicembre 2020.