Avvento: Padova, domani l’incontro “Pausa pranzo” su legalità ed emarginazione. In programma musica e letture teatrali

Durante l’Avvento il Centro universitario della diocesi di Padova propone nella chiesa di San Gaetano (via Altinate 73 ) “Pausa pranzo. Musica e parole per lo spirito verso il Natale, con parole di pace e parole di guerra”. L’appuntamento è il giovedì dalle 13 alle 13.30. Nell’appuntamento di domani, 15 dicembre, le parole di pace e parole di guerra saranno: Legalità / Emarginazione, con letture teatrali proposte dagli allievi dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni. Accompagnamento musicale con musiche tradizionali celtici e brani di Christoph Willibald Gluck, Antonio Vivaldi, Carlos Salzedo, Camille Saint-Saëns, Adolphe-Charles Adam, Hector Berlioz. Interpretano: Eleonora Rampazzo, Rossana Buratti, Miriam Pipitone, Margherita Spicci, Giacomo Dall’Aglio (arpe); Francesco Visentin, Lorenzo Grasso (flauti).

Pausa pranzo è evento organizzato dal Centro universitario, in collaborazione con il Conservatorio Cesare Pollini di Padova e con gli allievi dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni.