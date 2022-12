Venerdì 16 dicembre, alle ore 11, nel palazzo vescovile di Vicenza, in piazza Duomo 11, è previsto l’incontro del neo vescovo, mons. Giuliano Brugnotto, con i giornalisti e gli operatori dei media. Sarà l’occasione per una prima conoscenza reciproca e un dialogo al termine della prima settimana vicentina del vescovo Giuliano e oramai in prossimità del Santo Natale.