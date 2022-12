Diocesi: Vicenza, domenica “Viviamo il Natale in Villa Vescova” per bambini e famiglie

Villa Vescova, che a Brendola (Vi) è il fulcro del progetto di inclusione sociale per persone in misura alternativa al carcere o ex detenute “Coltivare la speranza: tessitori di lavoro, arte e legalità”, quest’anno propone due speciali iniziative per vivere insieme i giorni che precedono il Natale. L’appuntamento è per domenica 18 dicembre con “Viviamo il Natale in Villa Vescova”, negli spazi interni e esterni della Villa.

Alle 14 e alle 16 i protagonisti saranno i bambini dai 3 ai 9 anni che, accompagnati dai genitori, assieme allo staff di Villa Vescova potranno preparare biscotti a tema natalizio, vere e proprie golosità da porre sotto l’albero di Natale. Parte dei biscotti sarà destinata alla mensa Caritas di Vicenza e distribuita alle persone bisognose durante le feste natalizie. Successivamente i bambini saranno impegnati in una caccia al tesoro per aiutare i pastori a comporre il presepe vivente, curato da “I Nogarini” e rallegrato dal peculiare suono della zampogna. Alle 16 saranno presenti anche il coro parrocchiale di San Michele e il coro Amici della Musica, diretti dal maestro Alberto Liviero, i quali intoneranno alcuni brani natalizi.

Dalle 14 alle 14.45 e dalle 16 alle 16.45, inoltre, il cortile della Villa ospiterà attività aperte a tutti. Sarà possibile assistere ai “Mestieri di una volta” messi in scena da “I Nogarini” e, alle 18, al presepe vivente curato sempre da “I Nogarini” e accompagnato da brani natalizi intonati dal coro parrocchiale di San Michele e dal coro Amici della Musica.