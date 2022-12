Migranti: Caritas Bolzano, venerdì 16 dicembre l’“Aperi-cena” per la Giornata internazionale

Gustare piccole prelibatezze provenienti da tutto il mondo, a ritmo di musica, è un ottimo modo per conoscersi. Il servizio Caritas Migrantes di Bolzano, in vista della Giornata internazionale dei migranti, invita a trascorre qualche ora insieme venerdì 16 dicembre.

In vista della Giornata Internazionale dei Migranti, la direttrice della Caritas di Bolzano-Bressanone, Beatrix Mairhofer, si sofferma sulla carenza di alloggi che interessa in modo particolare i nuovi cittadini: “Per queste persone è più difficile trovare un alloggio a prezzi accessibili, anche quando hanno contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le cause vanno cercate in affitti elevati e nella diffidenza diffusa fra i proprietari”.

Il servizio Migrantes, gestito dalla Caritas per conto dell’Azienda dei servizi sociali di Bolzano, offre , fra altre cose, consulenza e assistenza ai nuovi cittadini in cerca di alloggio. Un team di consulenti esperti illustra le diverse opzioni abitative a seconda dell’urgenza delle situazioni, offre assistenza per le questioni burocratiche e legali, e fornisce un primo orientamento per inserirsi nel panorama altoatesino. “I processi d’integrazione funzionano meglio quando le persone hanno la possibilità di incontrarsi, di conoscersi e di scambiarsi idee. Questo aiuta a superare diffidenze e pregiudizi”, afferma Sandro Tognolo, responsabile del servizio Migrantes.

L’“Aperi-cena” del 16 dicembre è un modo per mettere al centro proprio queste occasioni d’incontro. A partire dalle 18, ospiti e personale di servizio invitano la cittadinanza presso la sede di Migrantes, a Bolzano in via Roma 85/a, per trascorrere la serata insieme. Ad attendere i visitatori ci saranno piccole prelibatezze di tutto il mondo e il Dj set di Shanti Baba: “Tutti i curiosi saranno i benvenuti”, afferma Sandro Tognolo. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non richiede iscrizione.