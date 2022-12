Diocesi: Perugia, domani presentazione guida “Isola San Lorenzo” e inaugurazione mostra di opere che raccontano il Natale

In vista del Natale, giovedì 15 dicembre alle 17,30, l’“Isola San Lorenzo” del complesso monumentale della cattedrale di Perugia aprirà le sue porte per l’evento “Tesori all’Isola”. Due le iniziative. In preparazione alla riapertura del museo completamente riallestito, di cui nel 2023 ricorre il centenario della nascita, verranno presentati la guida “Isola San Lorenzo, il cuore di Perugia”, edita da Electa Editore, e il nuovo sito web (isolasanlorenzo.it) del complesso monumentale. La guida, che comprende la cattedrale di San Lorenzo, il museo del Capitolo e la Perugia sotterranea, è un testo agile arricchito da un ampio corredo fotografico che permette di conoscere la storia, le vicende e le bellezze artistiche di uno dei principali luoghi di Perugia. A seguire, l’inaugurazione dell’esposizione natalizia “… diede alla luce suo Figlio…”, opere che raccontano il Natale. Due le opere esposte provenienti dai depositi e raffiguranti la Madonna con il Bambino, eseguite rispettivamente da Andrea Vanni e da Agnolo Gaddi. All’iniziativa interverranno mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve; mons. Marco Salvi, vescovo ausiliare; la curatrice della guida Marta Boldrini, e Marco Vianello, responsabile editoriale di Electa. Le guide di Isola San Lorenzo accompagneranno i presenti alla scoperta della mostra di natalizia.

“Sin dal mio arrivo in diocesi – commenta mons. Maffeis –, ho trovato nell’‘Isola di San Lorenzo’ un luogo vivo e vitale, impegnato a far conoscere le meraviglie del nostro patrimonio culturale alla città e ai turisti. Questo percorso di valorizzazione dei beni culturali ci permette di aprire nuovi orizzonti pastorali a cui ci stiamo preparando anche in vista delle celebrazioni peruginesche”. “Attraverso questa bellezza osserva mons. Salvi –si instaura un dialogo importante tra umanità e divinità che documenta la continua ricerca di Dio nella vita dell’uomo, anche attraverso la committenza di opere d’arte”.

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 8 gennaio.