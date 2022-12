Natale: Roma, domani il concerto dell’Ordinariato militare nella chiesa di Santa Caterina a Magnanapoli

È in programma per domani sera, alle 20 nella chiesa Santa Caterina a Magnanapoli di Roma, la chiesa principale dell’Ordinariato militare italiano (Omi), il concerto natalizio dal titolo “La Notte Santa, sacra narrazione in versi, musica e canto”. Testi, sceneggiatura e regia sono di Antonio Ricciardi, mentre Antonio Vita dirige il Coro polifonico interforze “Salvo D’Acquisto”, formazione amatoriale composta da militari, con parenti e amici, mossi dal desiderio di stare insieme per realizzare un progetto di gioia e di servizio. Tra gli altri, saranno eseguiti brani di sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Marco Frisina, Mozart, Himmel.