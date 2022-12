Diocesi: Lucca, domani seminario “Ri-uscire. Un’esperienza di welfare comunitario per combattere la povertà”

“Ri-uscire. Un’esperienza di welfare comunitario per combattere la povertà”. Questo il titolo del seminario in programma per domani, giovedì 15 dicembre, alle 10, presso il salone dell’Arcivescovato (piazzale Arrigoni, 2, Lucca). Interverranno l’arcivescovo diocesano, mons. Paolo Giulietti, l’assessora alle Politiche sociali della Regione Toscana, Serena Spinelli, il presidente della Fondazione Crl, Marcello Bertocchini, Valentina Panattoni e Maurizia Guerrini, operatrici della Caritas diocesana di Lucca, e Raffaele Berardi per l’Associazione Fondo Vivere. Le conclusioni saranno affidate al direttore della Caritas diocesana, don Simone Giuli. Il seminario – viene spiegato in una nota – sarà l’occasione per raccontare l’andamento del progetto “Ri-Uscire Fondo solidale per la ripartenza”, attivo da due anni e mezzo nella provincia di Lucca e le prospettive future di lavoro a sostegno delle persone e famiglie fragili del territorio. Nato ad agosto 2020 per sostenere le persone vulnerabili, vittime di processi di impoverimento causate o inasprite dalla pandemia da Covid 19, mediante un sistema integrato di azioni, il progetto da una parte prevede un accompagnamento economico sostenuto dal “Fondo solidale per la ripartenza” e, dall’altra, vuole garantire un accompagnamento delle famiglie e l’attivazione di piccoli circuiti economici di solidarietà in una logica volta alla riattivazione personale. Gli enti gestori sono l’Associazione Fondo Vivere per la zona della Versilia e l’arcidiocesi di Lucca-Ufficio pastorale Caritas per le zone della Piana di Lucca e della Valle del Serchio. È rivolto alle famiglie e ai cittadini residenti nella Provincia di Lucca che si trovano o si sono trovati in difficoltà economica a causa della pandemia. Per accedere basta rivolgersi a uno dei tanti Punti di ascolto del progetto disseminati sul territorio della Provincia di Lucca. Per maggiori informazioni www.fondoriuscire.it.