Consiglio europeo: Von der Leyen scrive ai 27 capi di Stato e di governo. Inflation Reduction Act: piano Usa può far danno alle imprese europee

(Strasburgo) “L’aggressione militare ingiustificata della Russia contro l’Ucraina e il suo uso dell’energia come arma hanno causato un forte aumento dei prezzi dell’energia”: parte da qui la lettera che la presidente della Commissione europea ha scritto da Strasburgo (dove si trova per la plenaria del Parlamento europeo) ai capi di Stato e di governo che Ursula von der Leyen incontrerà domani a Bruxelles. I costi dell’energia stanno generando problemi di concorrenza, chiusure e delocalizzazione. Unica via d’uscita è passare a soluzioni a basse emissioni di carbonio, ma è una transizione che richiederà tempo e quindi va colmato il divario il più velocemente possibile, considerando l’accelerazione della concorrenza globale. Se l’Inflation Reduction Act (Ira) messo in campo dagli Usa – piano di investimenti nella tecnologia verde che rispecchia il Green Deal e il piano di NextGenerationEu – la strategia Usa rischia di discriminare le imprese europee. “Questo è il contesto del nostro incontro”, prosegue la lettera che enuclea il piano in quattro punti che la presidente nella mattinata di oggi ha illustrato all’Europarlamento: lavorando a stretto contatto con l’amministrazione Biden, adeguando le nostre norme sugli aiuti di Stato per alcuni anni, incrementando gli investimenti pubblici europei e intensificando la diffusione delle energie rinnovabili. “Con l’avvicinarsi del 30° anniversario del mercato unico, è giunto il momento di accelerare il nostro lavoro sotto la presidenza svedese”, ha concluso la presidente.