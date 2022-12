Papa Francesco: ricevuto in udienza Maupal, lo street artist che ha dipinto il Super Pope

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina nel corso dell’udienza generale Mauro Pallotta, in arte Maupal, lo street artist romano è diventato famoso per il murale del “Super Pope” realizzato nel 2014 e raffigurante il Papa nella classica posa di Superman con in mano la valigetta dei “Valores”. Da allora, Maupal ha prodotto numerosi altri murales che hanno come protagonista il Santo Padre, a cui questa mattina ha donato un’opera inedita realizzata appositamente in occasione dell’86esimo compleanno del Pontefice, il prossimo 17 dicembre.