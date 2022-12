Diocesi: Padova, stasera nel duomo di Dolo (Venezia) seconda veglia di preghiera del percorso “Custodi di pace”

Seconda veglia di preghiera, stasera, del percorso “Custodi di pace. Una lampada in cammino e otto soste di preghiera”, avviato lo scorso 23 novembre in cattedrale a Padova. In quell’occasione la lampada di pace è stata consegnata alla delegazione del Veneziano perché la custodisse e pregasse per la pace. E così è stato: in queste settimane la lampada ha sostato durante l’adorazione comunitaria e ha girato nelle varie parrocchie dove sono stati organizzati momenti di preghiera per la pace, veglie con i fedeli, con i giovani, si è pregato durante le messe domenicali o creato dei momenti di silenzio-ascolto-preghiera valorizzando il simbolo della luce. La lampada ha anche fatto tappa a scuola durante l’ora di religione.

Stasera, alle 20.45, nel duomo di Dolo (Venezia) si terrà la veglia di preghiera con un momento di adorazione e al termine la lampada della pace sarà consegnata alla delegazione che arriverà dai vicariati di Crespano e Valstagna che la custodiranno fino a domenica 29 gennaio 2023, quando si vivrà la marcia per la pace interdiocesana in quella zona che vede incontrarsi tre diocesi (Vicenza, Treviso e Padova), con la partecipazione dei tre vescovi Giuliano Brugnotto, Michele Tomasi e Claudio Cipolla. “Custodi di pace. Una lampada in cammino e otto soste di preghiera” è un percorso nel tempo (sette mesi) e nello spazio (il territorio diocesano) per mantenere viva e costante l’attenzione sulla pace, sapendosi parte di una Chiesa che coralmente invoca pace e s’impegna per un deciso sì alla pace.