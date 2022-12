Diocesi: Bologna, domani conferimento della cittadinanza onoraria al card. Zuppi

Domani, alle 17, il card. Matteo Maria Zuppi riceverà la cittadinanza onoraria di Bologna nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo d’Accursio. “Da quando è entrato a far parte della comunità bolognese il cardinale Zuppi, per tutti affettuosamente ‘don Matteo’, è stato considerato a tutti gli effetti cittadino di Bologna, sempre dalla parte degli ultimi e delle persone in difficoltà”, si legge nelle motivazioni della delibera del conferimento: “In questi anni non ha mai mancato di dare il suo contributo fattivo per affrontare i problemi, piccoli e grandi, che affliggono la nostra società: nella missione pastorale, come nella collaborazione attiva con le istituzioni del territorio”. “Sento la cittadinanza – aveva fra l’altro affermato il cardinale appena appresa la notizia del conferimento – come un impegno ad essere ancora di più amico di Bologna, come ho sempre fatto fin dall’inizio del mandato di pastore in questa diocesi nella quale mi sono sentito a casa sin da subito. Questo riconoscimento è anche un invito a guardare assieme alle tante sfide che la città vive oggi”.

Alle 18.30 nella sede delle Acli (via delle Lame, 116) – informa la diocesi – Zuppi parteciperà all’incontro “Accoglie i peccatori e mangia con loro” per la presentazione del libro “Vita di Gesù. Con il commento di Papa Francesco” (Edizioni Piemme) insieme all’autore Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Modererà l’incontro Roberto Cetera, giornalista de “L’Osservatore Romano”. L’evento è promosso dalle Acli aps. Domenica 18 alle 20 nella basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano (strada Maggiore, 4) il card. Zuppi celebrerà la Messa prenatalizia con la comunità filippina bolognese. Martedì 20, alle 12 in cattedrale, presiederà la liturgia per i dipendenti, i collaboratori e i volontari della Curia con gli auguri natalizi. Venerdì 23 alle 19, nella Cripta della Cattedrale, l’arcivescovo di Bologna celebrerà la Messa prenatalizia per l’Azione Cattolica diocesana.