Commissione Ue: il 1° gennaio parte la nuova Politica agricola comune. 264 miliardi per sostenere gli agricoltori europei

La nuova Politica agricola comune Ue (Pac) partirà dal 1° gennaio 2023. “L’approvazione dei 28 piani strategici (due per il Belgio e uno per gli altri Stati membri dell’Ue) da parte della Commissione europea segna l’inizio della nuova Politica agricola comune”. Lo afferma la Commissione europea in una nota. Nel dettaglio, 264 miliardi di euro di finanziamenti Ue sosterranno gli agricoltori europei nella transizione verso la sostenibilità. Il cofinanziamento e i finanziamenti nazionali aggiuntivi “porteranno il bilancio pubblico totale per gli agricoltori e le comunità rurali a 307 miliardi di euro per il periodo 2023-2027”. Altri programmi di competenza della Pac ma che non rientrano nei suoi piani strategici, come il programma Posei per le regioni ultraperiferiche, il programma scolastico Ue e i progetti di promozione, riceveranno un finanziamento aggiuntivo di 6 miliardi di euro. “La nuova Pac consentirà all’Ue di essere meglio preparata ad affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali che il settore agricolo e i nostri agricoltori devono affrontare oggi”, ha detto il commissario per l’Agricoltura, Janusz Wojciechowski.