Diocesi: Bari, venerdì presentazione della guida “Passeggiate al Museo immaginario” con l’arcivescovo Satriano

Verrà presentata venerdì 16 dicembre, a Bari, la guida “Passeggiate al Museo immaginario” particolarmente rivolta a bambini e famiglie. L’iniziativa, promossa dal Museo diocesano, in collaborazione con la cooperativa ReArTù e l’associazione culturale Meo Romeo, sarà ospitata dalle 18 presso la sala conferenze del Museo diocesano “Mons. A. Marena”. Interverranno mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, il direttore del Museo diocesano, don Giuseppe Ricchiuto, le rappresentanti delle realtà culturali coinvolte, Marilisa Rienzo e Carmen Albergo, preceduti dai saluti istituzionali del sindaco Francesco Paolo Ricci.

Come viene spiegato in una nota, “il team di esperti ed educatori coinvolti, esortati dall’art. 6 della ‘Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura’, che sancisce il diritto ad instaurare con l’arte un rapporto di consapevole partecipazione, ha ideato una serie di percorsi che permettano a famiglie e scolaresche (bambini e ragazzi in età compresa tra 6 e 11 anni) di esplorare in autonomia e con una buona dose di fantasia le meravigliose sale di questa struttura… un Museo immaginario!”. La guida, infatti, racchiusa in un pratico e colorato cofanetto e articolata in differenti percorsi tematici, consente tramite il gioco di una silhouette scorrevole, di visionare la galleria di opere custodite nel Museo diocesano, ciascuna commentata da testi di analisi e approfondimento storico. A complemento dei percorsi, la guida comprende anche una scheda di ricostruzione storiografica del sito e tre schede laboratoriali di educazione museale, per stimolare la rielaborazione creativa, sia individuale che di gruppo dei più giovani.