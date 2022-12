Famiglia: Grottaferrata, venerdì 16 dicembre si presenta il Bilancio sociale di Afn onlus

Nella Sala della Biblioteca comunale di Grottaferrata, sarà presentato venerdì 16 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 il Bilancio sociale di Azione famiglie nuove onlus (Afn). L’evento viene trasmesso in diretta streaming sul proprio canale YouTube.

Sottolineando il valore della prossimità a livello locale e globale, il programma prevede oltre a momenti di approfondimento e confronto sul report con la partecipazione di esperti, anche la presentazione del libro “Famiglie in azione, un mosaico di vita”, a cura di Maria e Gianni Salerno (Città Nuova editrice Roma 2022) che, pubblicato per volontà di Papa Francesco a conclusione dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia”, raccoglie numerose testimonianze di famiglie di diversi Paesi. L’evento dal titolo “Se il mondo fosse una casa” vuol dare particolare attenzione alla voce di quanti sono impegnati a vivere l’accoglienza con uno sguardo aperto sull’umanità affinché la società sia sempre più famiglia. Alla base delle azioni di Afn vi è l’impegno delle famiglie a cui Chiara Lubich nel ’67 ha affidato la porzione di mondo più frantumato – famiglie divise, bambini soli e abbandonati, ragazzi e persone emarginate. Nata nel 1998 a Grottaferrata in seno al Movimento Famiglie nuove diramazione del Movimento dei Focolari, l’associazione Afn opera in Italia e nel mondo incarnandone gli ideali di unità e fraternità, con l’obiettivo di salvaguardare il diritto all’infanzia laddove sia messo in serio pericolo da una povertà endemica e da continui e inarrestabili contesti bellici, muovendosi in rete con altre associazioni e coordinamenti. Tra questi il Forum nazionale delle associazioni familiari. Come rappresentante del Forum interverrà all’evento Paola D’Alesio offrendo la propria testimonianza di impegno sociale illustrando diverse iniziative delle famiglie che si aprono al territorio con i temi dell’accoglienza e dell’inclusione. Seguirà l’esperienza di Thi My Tien Renzetti, giovane neolaureata in Scienze sociali che ha elaborato la tesi di laurea sulla propria adozione. Quindi la direttrice di Afn Marzia Rigliani, per la presentazione del Bilancio sociale, introdurrà l’intervento di Patrizia Camilletti e Veronica Salvi.