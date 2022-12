Diocesi: Lecce, domani i militari cucineranno e serviranno il pranzo natalizio ai poveri

In vista del Natale, domani, giovedì 15 dicembre, nella parrocchia di San Pio X a Lecce, i militari del 15° Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” cucineranno e serviranno il pranzo alle persone bisognose della città, che ogni giorno vengono accolti dai volontari della Casa della carità. I militari della caserma Nacci saranno organizzati in 2 turni, alle 12 ed alle 13.30, per gestire al meglio gli oltre 100 ospiti del pranzo offerto da F. Divella Spa, che prevede nel menù: cannerozzetti al pomodoro e basilico, pollo e patate al forno, frutta e dolce, oltre ad una fornitura di panettoni messi a disposizione dai militari. Ad accogliere le persone ci saranno i militari assieme al parroco don Carlo Calvaruso ed i suoi collaboratori che, come riportato nel comunicato, dichiarano di essere orgogliosi di poter ospitare tra le mura della parrocchia questa iniziativa di attenzione, accoglienza e servizio verso i più bisognosi nel segno di un Natale di speranza e carità vera. Lo stesso modello di pranzo, si svolgerà in contemporanea anche a Bari, nel Centro di accoglienza notturno “don Vito Diana”.