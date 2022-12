Libri: Ravenna, venerdì 16 dicembre si presenta “Caro Zaccagnini: lettere scelte ad un credente prestato alla politica”

Il Centro studi Donati con Acli, Azione Cattolica, Associazione Zaccagnini, Cif di Ravenna presentano il libro “Caro Zaccagnini: lettere scelte ad un credente prestato alla politica” (Edizioni Studium), con scritti del card. Matteo Zuppi, Margherita Collareta, Piergiorgio Grassi, Livia Molducci, Albertina Soliani e con le conclusioni di Pierluigi Castagnetti, a Ravenna, venerdì 16 dicembre, alle ore 17.30, nella sala Don Minzoni del Seminario arcivescovile, in piazza Duomo, con alcune interviste curate da Daniele Perini e le conclusioni di Pierluigi Castagnetti. Saranno presenti anche l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, e il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale.

Il libro è dedicato alla memoria di Domenico Sassoli, amico di La Pira, direttore de “La Discussione”, che nei suoi articoli spiegò come “Zac” vivesse “con intensità il rapporto fra fede e politica”, e di David Sassoli, che a Roma al XIII congresso Dc gridava: “Zac, Zac, Zac… Zaccagnini vincerà!” E che scriveva: “C’è un’attrazione molto particolare in quell’uomo, che citava Isaia e diceva che quando entrava nell’aula a Montecitorio e guardava i banchi sulla destra gli si stringeva il cuore per la pietà e la rabbia”.