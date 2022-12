Diocesi: Crema, domani sera un incontro su “Cattolici e politica: un’assenza che pesa”

La Commissione diocesana per la Pastorale sociale e del lavoro di Crema propone domani, giovedì 15 dicembre, alle 20.45 nella sala dell’oratorio della SS. Trinità, in via XX Settembre 104 a Crema, un incontro sul tema “Cattolici e politica: un’assenza che pesa” rivolto, in particolare, alle persone impegnate nel socio-politico.

Relatore sarà Agostino Giovagnoli, ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.