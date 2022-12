Parlamento Ue: consegna Premio Sacharov. Zelenskyj, “i russi stanno distruggendo tutto. Questa è una battaglia per la libertà”

(Photo SIR/European Parliament)

(Strasburgo) “Vi porto il saluto di chi sta lottando per il nostro Paese e per la libertà”: il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj è intervenuto on line alla cerimonia di consegna del Premio Sacharov 2022 che il Parlamento europeo ha consegnato oggi, nell’emiciclo di Strasburgo, al “coraggioso popolo ucraino”. Alla cerimonia erano presenti: Oleksandra Matviychuk (che è anche Premio Nobel per la pace), Yulia Pajevska (Angels of Taira), Ivan Federov sindaco di Melitopol, Olekssandr Chekryhin e Stanislav Kulykivskyi (State Emergency Services) e Yaroslav Bozhko (Yellow Ribbon Civil Resistance Movement). Zelenskyj, accolto da un lunghissimo applauso dagli eurodeputati, ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime della guerra scatenata dalla Russia. “La Russia sta tentando di togliere la libertà sia all’Ucraina che all’Europa. E questo è un crimine” che va perseguito dando vita – ha specificato – a un Tribunale internazionale. Il presidente ha raccontato degli orrori del conflitto, delle vittime, delle violenze sulla popolazione civile, delle città distrutte: “I russi stanno distruggendo tutto”. Infine il presidente ha ringraziato il Parlamento europeo, l’Ue e “tutti coloro che ci sono accanto e che sostengono il nostro sforzo”. Infine: “Gloria all’Ucraina, ai nostri soldati e a chi difende la libertà”.