Papa Francesco: udienza, “abbassiamo il livello delle spese di Natale, e diamo quello che risparmiamo al popolo ucraino”

“Rinnoviamo la nostra vicinanza al martoriato popolo ucraino, perseverando nella preghiera per questi nostri fratelli e sorelle che tanto soffrono tanto”. È l’appello del Papa, al termine dell’udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. “Io vi dico: si soffre tanto in Ucraina, tanto, tanto!”, ha proseguito Francesco a braccio: “E vorrei attirare l’attenzione sul prossimo Natale. È bello festeggiare il Natale, fare le feste, ma abbassiamo un po’ il livello delle spese di Natale: facciamo un Natale più umile, e diamo quello che risparmiamo al popolo ucraino, che ha bisogno. Si soffre tanto, fanno la fame, sentono il freddo, e tanti muoiono perché non ci sono medici e infermieri a portata di mano”. “Natale sì, in pace col Signore sì, ma con gli ucraini nel cuore!”, l’invito del Papa: “E facciamo un gesto concreto pe loro”.