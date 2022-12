Parlamento Ue: Metsola (presidente) ricorda i giovani giornalisti Antonio Megalizzi e Bartek Orent-Niedzielski vittime dell’attentato del 2018

(Foto SIR/Parlamento europeo)

(Strasburgo) “In questi stessi giorni, nel 2018, durante i lavori del Parlamento europeo, un attentato terroristico qui a Strasburgo strappava i giovani Antonio Megalizzi e Bartek Orent-Niedzielski dall’affetto di amici e cari. Entrambi erano giornalisti, appassionati di Europa ma soprattutto figli del sogno europeo: uno spazio di libertà, pace e diritti”. Lo afferma Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in un videomessaggio rilasciato per ricordare i due giovani giornalisti morti dopo l’attentato dell’11 dicembre di quattro anni fa a Strasburgo. “Con la loro voce Antonio e Bartek alimentavano questo grande dibattito, passando tante ore in questi corridoi, per intervistare i colleghi deputati del Parlamento europeo e contrastare le fake news, tramite un racconto serio e diligente dell’Unione europea, non facendo mai mancare quello spirito critico essenziale per la democrazia, indispensabile per il progresso. I miei predecessori hanno voluto dedicare gli studi radiofonici del Parlamento europeo di Strasburgo alla loro memoria, restando affianco alle loro famiglie e ai loro amici, omaggiandoli”. “Anch’io, con tutti voi, vorrei dare il mio tributo ad Antonio e Bartek, perché la loro voce non si fermi, perché il loro spirito persista, perché il loro ricordo resti impresso nei nostri cuori”, conclude Metsola.