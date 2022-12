Diocesi: Terni, per Natale il vescovo presiede messe per il mondo del lavoro e visita malati e detenuti

(Foto: diocesi di Terni-Narni-Amelia)

La Chiesa diocesana di Terni-Narni-Amelia si appresta a vivere un Natale nella fraternità e solidarietà con diversi eventi religiosi, dalle celebrazioni prenatalizie in fabbrica, alla visita del vescovo ai malati e operatori sanitari in ospedale a Terni, alla visita ai detenuti della casa circondariale di Terni, all’incontro con associazioni e movimenti ecclesiali per condividere un momento di preparazione al Natale e per uno scambio augurale. “Il messaggio di pace, fraternità, solidarietà, condivisione, accoglienza che scaturisce dal Natale del Signore Gesù – ricorda il vescovo Francesco Antonio Soddu nel messaggio augurale – lungi dall’essere una nenia che si ripete puntuale ogni anno, trova nei singoli, nelle famiglie, nei gruppi e nelle associazioni un luogo visibile e tangibile in cui la Buona Notizia possa tradursi in presenza reale nella quotidianità, nelle nostre città, nella nostra diocesi, promuovendo il bene e il benessere di tutti, specie dei poveri nei quali Gesù si identifica con maggiore verità”.

Domani il vescovo farà visita ai malati e operatori sanitari dell’ospedale Santa Maria di Terni. Venerdì 16 dicembre celebrazione prenatalizia presso l’acciaieria Arvedi Ast di viale Brin, reparto Fucine, per i lavoratori e i loro familiari, alla presenza della dirigenza aziendale e delle autorità. Sabato 17 dicembre presso la sede della Confartigianato di Terni celebrazione della messa per gli associati e loro familiari. Lunedì 19 dicembre nel salone della curia, il vescovo incontrerà i responsabili e delegati delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti ecclesiali. Martedì 20 dicembre mons. Soddu presiederà in cattedrale la celebrazione prenatalizia per i dipendenti della Cosp Tecno Service e mercoledì 21 dicembre quella per i dipendenti della Asm Terni nella sede dell’azienda. Giovedì 22 dicembre nella chiesa di Sant’Antonio a Terni il vescovo presiederà la celebrazione per studenti, insegnanti, operatori dell’Istituto Leonino e per i loro familiari. Venerdì 23 dicembre celebrazione presso la casa circondariale di Terni e consegna dei dolci natalizi da parte della Caritas diocesana.

Sabato 24 dicembre alle 23.45 nella cattedrale di Terni mons. Soddu presiederà la celebrazione della Notte di Natale, domenica 25 dicembre la concelebrazione eucaristica del Natale del Signore alle 11 nella concattedrale di Narni e alle 17.30 la concelebrazione della solennità del Natale nella concattedrale di Amelia.

Si terrà presso la parrocchia Immacolata Concenzione alla Polymerl il pranzo di Natale in fraternità del 25 dicembre offerto alle persone in situazioni di disagio, difficoltà e solitudine. Sabato 31 dicembre alle 17.30 nella cattedrale Santa Maria Assunta di Terni il tradizionale Te Deum di ringraziamento presieduto dal vescovo alla presenza delle autorità cittadine.