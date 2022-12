Spagna: card. Osoro (Madrid), “le famiglie guardino a Gesù, Maria e Giuseppe per scoprire la fonte della gioia e dell’amore vero”

La Chiesa continua a celebrare il tempo di Avvento, in preparazione al Natale, che è “la venuta di Dio in questo mondo”. Lo ricorda il cardinale arcivescovo di Madrid, Carlos Osoro, nella sua lettera settimanale, in cui presenta “la bellezza della Sacra Famiglia” a tutte le famiglie. “Insieme a Gesù, Maria e Giuseppe – dice il porporato – scopriamo dov’è la fonte della gioia, del vero amore e della pace”.

Per questo l’arcivescovo di Madrid incoraggia le famiglie ad accogliere Dio. “Vi posso assicurare che dà modo di sostenerci a vicenda nel cammino che stiamo facendo nella nostra vita”. E invita a contemplare la Sacra Famiglia nel presepe; di essa, conclude il card. Osoro, “ci convince la sua armonia, la sua comunità di amore, la sua esperienza di tenerezza, di mutuo aiuto vissuto”.