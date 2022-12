Regno Unito: Cardiff, messaggio di Natale congiunto dai vescovi cattolico e anglicano. “Mettere al centro il principe della pace”

Per la prima volta insieme per Natale come testimonianza dell’ottima salute dei rapporti ecumenici tra le due Chiese. L’arcivescovo cattolico di Cardiff e vescovo di Menevia, Mark O’ Toole, e il suo corrispondente anglicano Andrew John, hanno pubblicato un messaggio natalizio congiunto nel quale invitano i cristiani a tornare in chiesa questo Natale. I due arcivescovi, entrambi nominati soltanto da qualche mese, spiegano ai fedeli che, come nella storia della canzone natalizia “Stille Nacht”, anche nel viaggio di Maria, Gesù e Giuseppe verso Betlemme ci sono tante difficoltà. Eppure una notte cominciata nella paura e nel dolore termina con la felicità di un neonato. “Così durante l’ultimo anno abbiamo incontrato molte sfide. Ci sono conflitti in tante parti del mondo e la crisi nel costo della vita sta spingendo molti, che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, nella povertà. Stiamo ancora combattendo il Covid e abbiamo perso sua Maestà la Regina Elisabetta”, scrivono i due arcivescovi. “Eppure ci sono stati tanti scintillii di luce nell’oscurità come la gentilezza di un vicino che ha fatto la spesa per noi, scuole e chiese e altre organizzazioni che hanno accolto i rifugiati a braccia aperte e la devozione mostrata dal nostro Paese per la sovrana”. “Il vero messaggio del Natale può venire dimenticato con i regali e il cibo da cucinare”, concludono i due arcivescovi. “Perché non venire in chiesa questo Natale a mettere al centro delle nostre celebrazioni, ancora una volta, il principe della pace?”.